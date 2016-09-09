Денис Давыдов: "Не скажу, о чем говорил с Каррерой"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отметил, что ничего особенного не испытывает после возвращения в основной состав клуба. По словам форварда, он уже успел поговорить с главным тренером Массимо Каррерой.

– Если честно, особых ощущений нет. Конечно, приятно, что пригласили потренироваться, но не знаю, как пойдет дело дальше, – цитирует Давыдова euro-football.ru. – Живу сегодняшним днем и в будущее заглядывать не хочу.



– Напутствовал ли как-то наставник "Спартака-2" Евгений Бушманов перед возвращением в основу?

– Он особо ничего говорил. Я и сам должен все понимать.

– Лично с Каррерой успели пообщаться?

– Немного поговорить успели. Но о чем не скажу – пусть это будет секретом.

– Можете сравнить тренировки Якина, Аленичева и Карреры?

– У Карреры свой, необычный подход. Три дня тренируюсь с основной и открыл для себя много нового. Очень интересно и необычно. Наверное, чем-то похоже на Якина, все-таки от иностранцев больше нового узнаешь. У них необычный, специфический подход.