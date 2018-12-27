Денис Черышев: "Краснодар" имеет шансы стать чемпионом"

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев в интервью "4D: Четкий Футбол" признался, что следит за чемпионатом России. По его мнению, "Краснодар"​ имеет шансы стать победителем турнира.

– Хватает времени следить за тем, что происходит в чемпионате России, – сказал Черышев. -– Иногда смотрю матчи. Если судить по тому, что я смотрел, думаю "Краснодар" сейчас очень стабильная команда. "Зенит" немножко провалил последние игры, ЦСКА обыграли "Реал"... Посмотрим. Думаю, после перерыва будет интересно. Думаю, что у "Краснодара" есть шансы.