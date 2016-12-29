Давид Юрченко: "Тревоги в "Анжи" нет"

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко не в курсе, какие изменения ждут клуб в связи со сменой владельца.

Ранее махачкалинцы объявили о продаже ведущих футболистов по финансовым причинам, а 26 декабря новым владельцем клуба стал Осман Кадиев. Ранее "Анжи" принадлежал Сулейману Керимову.

- Пока сложно сказать, мы не знакомы с новым владельцем, не знаем, какие последуют изменения, пока это не влияет на игроков, - цитирует "Р-Спорт" Юрченко. - Тревоги нет, спокойно общаемся со всеми ребятами, интересуемся, разговоров по этому поводу нет. На данный момент мы все в отпуске, есть время побыть спокойно с семьей и ни о чем не думать, ближе к сборам будет понятно, что конкретно изменится.

По итогам осенней части чемпионата России "Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице с 20 очками после 17 туров.