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Давид Юрченко: "Тревоги в "Анжи" нет"

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Вратарь "Анжи" Давид Юрченко не в курсе, какие изменения ждут клуб в связи со сменой владельца.

 
Осман КАДИЕВ.Это'О не купит, но в обиду не даст. Кто сменил Керимова в "Анжи"

Ранее махачкалинцы объявили о продаже ведущих футболистов по финансовым причинам, а 26 декабря новым владельцем клуба стал Осман Кадиев. Ранее "Анжи" принадлежал Сулейману Керимову.

- Пока сложно сказать, мы не знакомы с новым владельцем, не знаем, какие последуют изменения, пока это не влияет на игроков, - цитирует "Р-Спорт" Юрченко. - Тревоги нет, спокойно общаемся со всеми ребятами, интересуемся, разговоров по этому поводу нет. На данный момент мы все в отпуске, есть время побыть спокойно с семьей и ни о чем не думать, ближе к сборам будет понятно, что конкретно изменится.

По итогам осенней части чемпионата России "Анжи" занимает 11-е место в турнирной таблице с 20 очками после 17 туров.

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http://rsport.ru/football/20161229/1114389270.html

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