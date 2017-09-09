Давид Юрченко: "Тосно" привез себе два гола в матче с "Анжи"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:2) отметил, что команда допустила много невынужденных ошибок. Голкипер выразил уверенность в том, что команде удастся изменить ход встречи.

– По идее, мяч покинул пределы поля в эпизоде со вторым пропущенным мячом, но в целом его нужно было просто выбивать в аут, а не в поле, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Юрченко. – Что первый, что второй гол мы привезли себе сами, это наши собственные ошибки. Еще есть второй тайм, пока ничего страшного не произошло. Думаю, исправим ситуацию и все будет хорошо.

Трансляция матча "Тосно" – "Анжи" //

"Анжи" забил гол после того, как мяч покинул пределы поля