Давид Юрченко после 0:4 от "Ростова": "Приносим извинения за результат. Победы будут и будут голы"

Вратарь "Енисея" Давид Юрченко извинился за поражение в в матче 4-го тура РПЛ против "Ростова" (0:4). По мнению футболиста, у красноярского клуба просто не шел мяч в ворота.

- Бывают такие матчи, когда у одной команды ничего не залетает в ворота, а у другой все. Увы... Приносим извинения за результат. Победы будут и будут голы. Надо проанализировать всем свои действия и сделать правильный вывод, - написал Юрченко в своем Твиттере.

Красноярцы после четырех игр занимают последнее место с одним очком.