Давид Юрченко: "Надо было дожимать и выигрывать у ЦСКА"

Вратарь "Енисея" Давид Юрченко прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ "Енисей" – ЦСКА (1:1). По мнению футболиста, команда должна была дожимать соперника.

- Обидно, что потеряли два очка. С такой игрой надо было дожимать и выигрывать! - написал Юрченко в своем Твиттере.