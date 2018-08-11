Давид Юрченко: "Надо было дожимать и выигрывать у ЦСКА"

Вратарь "Енисея" Давид Юрченко прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ "Енисей" – ЦСКА (1:1). По мнению футболиста, команда должна была дожимать соперника.
- Обидно, что потеряли два очка. С такой игрой надо было дожимать и выигрывать! - написал Юрченко в своем Твиттере.
Обидно что потеряли 2 очка. С такой игрой надо было дожимать и выигрывать!#ЕнисейЦСКА– David Yurchenko (@YurchenkoDavid) 11 августа 2018 г.
"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"