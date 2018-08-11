22:23 | Футбол — РПЛ

Давид Юрченко: "Надо было дожимать и выигрывать у ЦСКА"


Вратарь "Енисея" Давид Юрченко прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ "Енисей" – ЦСКА (1:1). По мнению футболиста, команда должна была дожимать соперника.

- Обидно, что потеряли два очка. С такой игрой надо было дожимать и выигрывать! - написал Юрченко в своем Твиттере.

"Енисей": "Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ"

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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