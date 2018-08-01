Далер Кузяев: "Горжусь званием "ЗМС России"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев заявил, что гордится званием заслуженного мастера спорта, присвоенным после участия в чемпионате мира-2018.

– Что для вас значит звание "Заслуженный мастер спорта"?

– Это высшая награда в российском спорте, она много для меня значит, и я очень благодарен, что нас ей отметили. Мы отдали на турнире все силы, многое пережили, через многое прошли, поэтому очень рады этому званию и гордимся им.

– Многие спортсмены критически отнеслись к вручению этих званий футболистам.

– Вы знаете, столько уже людей высказалось на этот счет, которые данный инцидент обсудили с разных сторон, поэтому предпочту не комментировать. (Егор БЫЧКОВ)

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии. Кузяев провел 5 матчей в составе национальной команды на этом турнире.

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