ЦСКА вышел на первое место в молодежном первенстве

ЦСКА на выезде переиграл тульский "Арсенал" в матче 15-го тура молодежного первенства России. Победа позволила красно-синим выйти на первое место в турнирной таблице, но у московского "Динамо" и "Краснодара", занимающих второе и третье место соответственно, есть по игре в запасе.

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15-й тур

"Арсенал" (Тула) - ЦСКА (Москва) - 1:3 (1:2)

Голы: Олейников, 13 (0:1). Лобзин, 19 (1:1). Пухов, 40 (1:2). Маклаков, 57 (1:3).

Судья: Самсонов (Балашиха).

26 октября. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".