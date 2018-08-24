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ЦСКА в количестве 19 игроков вылетел в Казань на матч с "Рубином"


Сегодня, 24 августа, в 15.25 по московскому времени ЦСКА вылетел в Казань на игру пятого тура чемпионата России с местным "Рубином". Встреча пройдет завтра, 25 августа.

Армейцы отправились в количестве 19 игроков:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Мариу Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Тимур Пухов.

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин.

"Рубин" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.30 (мск)

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-kazan/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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