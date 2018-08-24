ЦСКА в количестве 19 игроков вылетел в Казань на матч с "Рубином"

Сегодня, 24 августа, в 15.25 по московскому времени ЦСКА вылетел в Казань на игру пятого тура чемпионата России с местным "Рубином". Встреча пройдет завтра, 25 августа.
Армейцы отправились в количестве 19 игроков:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Мариу Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Тимур Пухов.
Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин.
"Рубин" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – в 16.30 (мск)
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-kazan/