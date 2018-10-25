ЦСКА рассказал о восстановлении травмированных игроков

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, вернувшийся с повреждением из расположения сборной, приступил к работе в общей группе без ограничений, сообщается на официальном сайте московского клуба.

В командных упражнениях с четверга также участвуют Александр Макаров и Абель Эрнандес, но они пока работают с ограничениями.

Георгий Щенников и Кристиян Бистрович тренируются с мячом на поле, а Виктор Васин продолжает восстановление по индивидуальной программе.

ЦСКА 28 октября сыграет с "Краснодаром" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России.