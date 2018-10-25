ЦСКА рассказал о восстановлении травмированных игроков

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, вернувшийся с повреждением из расположения сборной, приступил к работе в общей группе без ограничений, сообщается на официальном сайте московского клуба.
В командных упражнениях с четверга также участвуют Александр Макаров и Абель Эрнандес, но они пока работают с ограничениями.
Георгий Щенников и Кристиян Бистрович тренируются с мячом на поле, а Виктор Васин продолжает восстановление по индивидуальной программе.
ЦСКА 28 октября сыграет с "Краснодаром" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России.
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