ЦСКА продлил контракт с Чаловым

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым. Новое соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2022 года.

Напомним, что Чалов – воспитанник московского клуба и за основную команду выступает с 2016 года. В этом сезоне он провел 24 матча за ЦСКА, забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи.