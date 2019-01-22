ЦСКА продлил контракт с Чаловым

ЦСКА объявил о продлении контракта с нападающим Федором Чаловым. Новое соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2022 года.
Напомним, что Чалов – воспитанник московского клуба и за основную команду выступает с 2016 года. В этом сезоне он провел 24 матча за ЦСКА, забил 11 мячей и сделал 4 результативные передачи.
⚡⚡⚡ Фёдор Чалов подписал новый контракт с #ЦСКА! Воспитанник нашей академии продлил соглашение с клубом до окончания сезона-2021/22 🔴🔵 https://t.co/NpRoUOpD7B pic.twitter.com/GIaW1wXx2a– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 января 2019 г.
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