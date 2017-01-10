ЦСКА отправляется на первый сбор в Испанию

ЦСКА отправляется на первый зимний сбор 2017 года в Испанию. В настоящий момент команда находится в аэропорту и готовится к вылету. Этот сбор станет для ЦСКА первым под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко.
Местом проведения зимних сборов красно-синих станет Кампоамор, где команда начнет подготовку ко второй части чемпионата России восьмой год подряд. Первый сбор армейцев продлится до 22 января. На 21 и 22 января у ЦСКА запланированы два товарищеских матча. (Дмитрий СИМОНОВ)
Иностранные игроки ЦСКА прибудут сразу в Кампоамор
Доброе утро! #ЦСКА вылетает на сбор в Испанию (важное фото) pic.twitter.com/Nl3Vhp1Waq– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 10 января 2017 г.