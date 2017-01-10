09:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иностранные игроки ЦСКА прибудут прямиком в Кампоамор

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Большинство российских игроков ЦСКА и Бибрас Натхо прибудут из Москвы в Аликанте, откуда отправятся в Кампоамор, где пройдет первый зимний сбор команды. Иностранные игроки армейского клуба прибудут сразу на место назначения, находящееся в 60 километрах от Аликанте.

На 19.00 по московскому времени запланирована первая тренировка ЦСКА под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Материалы REN-TV

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