Иностранные игроки ЦСКА прибудут прямиком в Кампоамор

Большинство российских игроков ЦСКА и Бибрас Натхо прибудут из Москвы в Аликанте, откуда отправятся в Кампоамор, где пройдет первый зимний сбор команды. Иностранные игроки армейского клуба прибудут сразу на место назначения, находящееся в 60 километрах от Аликанте.

На 19.00 по московскому времени запланирована первая тренировка ЦСКА под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. (Дмитрий СИМОНОВ)