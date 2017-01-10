Иностранные игроки ЦСКА прибудут прямиком в Кампоамор

Большинство российских игроков ЦСКА и Бибрас Натхо прибудут из Москвы в Аликанте, откуда отправятся в Кампоамор, где пройдет первый зимний сбор команды. Иностранные игроки армейского клуба прибудут сразу на место назначения, находящееся в 60 километрах от Аликанте.
На 19.00 по московскому времени запланирована первая тренировка ЦСКА под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. (Дмитрий СИМОНОВ)
Большинство россиян и Натхо летят из Москвы до Аликанте, оттуда 60 км до Кампоамора. Иностранцы прибудут сразу на место #ЦСКА– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 10 января 2017 г.
Сегодня вечером (19 мск) первая тренировка #ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко pic.twitter.com/qqxuZNITrj– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 10 января 2017 г.