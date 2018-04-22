18:17 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - "Краснодар". Муса делает дубль и выводит армейцев вперед

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Нападающий ЦСКА  Ахмед Муса сделал дубль в матче 27-го тура чемпионата России против "Краснодара". Нигерийский форвард набирает уже пятое очко за результативность в трех последних играх. Ранее он отличился в игре с "Уфой" (1:1) и отдал две голевые передачи во встрече с "Амкаром" (3:0). В предыдущих девяти встречах после возвращения в армейский клуб он смог забить лишь один гол.

Трансляция матча ЦСКА - "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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hant64

Неужто Ахмедка ожил? Ещё пару недель назад был совсем никакой, и вот подишь ты, два голешника быкам. Пораньше немного ожил бы, глядишь, и с Арсеналом получше выглядели бы армейцы (хотя во второй игре и так было всё не плохо).

18:26

Никто62

Краснодар просто сам виноват-надо было второй забивать а не думать как счет удержать.

18:21

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