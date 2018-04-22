ЦСКА - "Краснодар". Муса делает дубль и выводит армейцев вперед

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса сделал дубль в матче 27-го тура чемпионата России против "Краснодара". Нигерийский форвард набирает уже пятое очко за результативность в трех последних играх. Ранее он отличился в игре с "Уфой" (1:1) и отдал две голевые передачи во встрече с "Амкаром" (3:0). В предыдущих девяти встречах после возвращения в армейский клуб он смог забить лишь один гол.

Трансляция матча ЦСКА - "Краснодар"