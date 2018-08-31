13:27 | Футбол — РПЛ

ЦСКА анонсировал трансфер Арнора Сигурдссона


Сегодня, 31 августа, клуб уже объявил о переходе 21-летнего японского форварда клуба "Вегалта Сендай" Такумы Нисимуры. В ближайшее время армейцы официально представят 19-летнего исландского полузащитника Арнора Сигурдссона из "Норчепинга". Новичок обойдет российскому клубу в 4 миллиона евро.

- Поели скир (традиционный исландский молочный продукт. - Прим. "СЭ") и готовы через полчаса объявить еще один трансфер, - говорится в сообщении ЦСКА в Твиттере.

 

 

 

В текущем сезоне Сигурдссон провел 17 матчей в чемпионате Швеции, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Трансферное окно в России закрывается в ночь на 1 сентября.

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