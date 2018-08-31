ЦСКА анонсировал трансфер Арнора Сигурдссона

Сегодня, 31 августа, клуб уже объявил о переходе 21-летнего японского форварда клуба "Вегалта Сендай" Такумы Нисимуры. В ближайшее время армейцы официально представят 19-летнего исландского полузащитника Арнора Сигурдссона из "Норчепинга". Новичок обойдет российскому клубу в 4 миллиона евро.

- Поели скир (традиционный исландский молочный продукт. - Прим. "СЭ") и готовы через полчаса объявить еще один трансфер, - говорится в сообщении ЦСКА в Твиттере.

Поели скир и готовы через полчаса объявить еще один трансфер 😉✍ #красносинийсамыйактивный – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.

🇮🇸 Viking is coming home! 🔥 pic.twitter.com/a3LVMj58nQ – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 августа 2018 г.

В текущем сезоне Сигурдссон провел 17 матчей в чемпионате Швеции, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Трансферное окно в России закрывается в ночь на 1 сентября.

Таблица переходов РПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь