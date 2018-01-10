Чуперка перешел в "Ростов", выкупив контракт у "Балтики"

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая сообщил о том, что полузащитник Валерий Чуперка перешел из калининградского клуба в "Ростов". Футболист решил выкупить свой контракт и стал игроком команды Валерия Карпина.

- Когда шли переговоры о переходе Валерия в "Балтику", интерес к нему проявляли несколько клубов РФПЛ, - цитирует пресс-служба "Балитики" Лепсаю. - Поэтому по просьбе игрока в контракт был внесён пункт о самовыкупе. Этим пунктом Валерий и воспользовался.

Мы предлагали ему новый контракт – на улучшенных условиях, однако игрок предпочел покинуть "Балтику". Мы благодарны Валерию за время, проведенное у нас, и желаем ему дальнейших успехов.