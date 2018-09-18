Что не так у Глушакова в "Спартаке"? Рашид Рахимов ответил на вопрос

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24" отметил, что полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову не хватает уверенности. По мнению специалиста, как только он восстановится психологически, то вернется в сборную России.

- Не думаю, что Глушаков утратил свои игровые качества, потому что если посмотреть и проанализировать его футбол, то можно отметить, что ниже определенного уровня он не играет, - уверен Рахимов. - У него произошел психологический надрыв. Ему нужно дать уверенность со стороны, помочь. Он многое сделал для "Спартака". В чемпионский сезон забил много голов, которые принесли важные очки. Нужно дать ему психологическую уверенность и понимание, что у него крепкий характер, и он может играть в футбол. Как только он начнет получать доверие в команде, я думаю, он и получит вызов в сборную.