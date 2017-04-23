Чорлука выбыл на полгода

Как сообщили "СЭ" коллеги из Хорватии, федерация футбола балканской страны проинформировала, что защитник "Локомотива" Ведран Чорлука, который был заменен в ходе матча 24-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (3:3) из-за разрыва ахиллова сухожилия, выбыл из строя на шесть месяцев. Таким образом, 31-летний футболист пропустит не только окончание сезона-2016/17, но и начало следующего.

В текущем чемпионате лидер обороны железнодорожников провел 19 игр, отметившись в них двумя голевыми передачами и двумя карточками.