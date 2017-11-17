18:25 | Футбол — РФПЛ

Чонтофальски и Ширл приехали в Петербург

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Чемпионы России-2007 в составе "Зенита" Радек Ширл и Камил Чонтофальски прибыли в Санкт-Петербург. Оба футболиста примут участие в мероприятиях, приуроченных к десятилетию первой победы сине-бело-голубых в чемпионате России.

Чествование чемпионов состоится в воскресенье перед матчем 17-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Тосно" на стадионе "Санкт-Петербург". (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

а сколько словаков притащил Петржела в Зенит? чехов-то поболее.

19:35

TTT-51

Петержелу позвали на 10-летие? Ведь он словаков в Зеню притащил. Хорошие были игроки! :)))

19:17