Чонтофальски и Ширл приехали в Петербург

Чемпионы России-2007 в составе "Зенита" Радек Ширл и Камил Чонтофальски прибыли в Санкт-Петербург. Оба футболиста примут участие в мероприятиях, приуроченных к десятилетию первой победы сине-бело-голубых в чемпионате России.

Чествование чемпионов состоится в воскресенье перед матчем 17-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Тосно" на стадионе "Санкт-Петербург". (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)