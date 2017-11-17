Чонтофальски и Ширл приехали в Петербург

Чемпионы России-2007 в составе "Зенита" Радек Ширл и Камил Чонтофальски прибыли в Санкт-Петербург. Оба футболиста примут участие в мероприятиях, приуроченных к десятилетию первой победы сине-бело-голубых в чемпионате России.
Чествование чемпионов состоится в воскресенье перед матчем 17-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Тосно" на стадионе "Санкт-Петербург". (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)
Ширл и Чонтофальски приехали в Санкт-Петербург. В воскресенье - парад чемпионов-2007. pic.twitter.com/yj3v518KJb– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 ноября 2017 г.
shpasic
а сколько словаков притащил Петржела в Зенит? чехов-то поболее.
19:35
TTT-51
Петержелу позвали на 10-летие? Ведь он словаков в Зеню притащил. Хорошие были игроки! :)))
19:17