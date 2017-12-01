Черчесов и Бушманов проголосовали за Облякова в премии "Первая пятерка"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов назвали своих фаворитов в списке лучших молодых игроков премьер-лиги по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Оба специалиста на первое место поставили полузащитника "Уфы" Ивана Облякова. На второе место Черчесов поставил хавбека "Анжи" Аяза Гулиева, Бушманов – нападающего ЦСКА Федора Чалова. Замкнул тройку у обоих респондентов полузащитник "Ростова" Александр Зуев​.

Напомним, что на звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендуют Дмитрий Баринов из "Локомотива" и Рифат Жемалетдинов из "Рубина".

Чалов и Баринов претенденты на премию лучшему молодому игроку РФПЛ