Черчесов и Бушманов проголосовали за Облякова в премии "Первая пятерка"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов назвали своих фаворитов в списке лучших молодых игроков премьер-лиги по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).
Оба специалиста на первое место поставили полузащитника "Уфы" Ивана Облякова. На второе место Черчесов поставил хавбека "Анжи" Аяза Гулиева, Бушманов – нападающего ЦСКА Федора Чалова. Замкнул тройку у обоих респондентов полузащитник "Ростова" Александр Зуев.
Напомним, что на звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендуют Дмитрий Баринов из "Локомотива" и Рифат Жемалетдинов из "Рубина".
Чалов и Баринов претенденты на премию лучшему молодому игроку РФПЛ
Дополнительная информация
- Ростов
- Анжи
- ЦСКА (футбол)
- Станислав Черчесов
- Евгений Бушманов
- Уфа
- Александр Зуев
- Иван Обляков
- Федор Чалов
- Аяз Гулиев