Чалов и Баринов – претенденты на премию лучшему молодому игроку РФПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов стали номинантами на премию "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому игроку Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Помимо них на награду претендуют полузащитник "Анжи" Аяз Гулиев, форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов, хавбек "Спартака" Александр Зуев и хавбек "Уфы" Иван Обляков.

Напомним, что пемия "Первая пятерка" вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин.