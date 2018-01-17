Чемпионат России - 6-й в Европе по уровню зарплат игроков

Чемпионат России занимает 6-е место в Европе по уровню зарплат игроков, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет УЕФА. Средняя зарплатная ведомость клуба РФПЛ​ составляет 31,3 миллиона евро.

На первом месте располагается чемпионат Англии - 153,9 миллиона евро, на втором - Германии (75,3 миллиона евро), на третьем - Испании (73,5 миллиона евро), на четвертом - Италии (68,2 миллиона евро), а на пятом - Франции (51 миллион евро).