07:15 | Футбол — РФПЛ

Чемпионат России - 6-й в Европе по уровню зарплат игроков

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Чемпионат России занимает 6-е место в Европе по уровню зарплат игроков, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет УЕФА. Средняя зарплатная ведомость клуба РФПЛ​ составляет 31,3 миллиона евро.

На первом месте располагается чемпионат Англии - 153,9 миллиона евро, на втором - Германии (75,3 миллиона евро), на третьем - Испании (73,5 миллиона евро), на четвертом - Италии (68,2 миллиона евро), а на пятом - Франции (51 миллион евро).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4878828

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
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sars882

Beard +++

13:58

Дядька

КирпичИнвест Всё в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. Удивило, что Испания в полтора раза эффективнее Англии при вдвое меньших затратах. ___________________________ Ничего удивительного. В Испании сильны традиции тотального футбола и хорошие связи с транферным рынком ЮА. А в Англии традиционно бессмысленная беготня, которая нравится массовому потребителю. Но которая не конкурентоспособна в Европе. Попса одним словом.

12:51

Дядька

Спортивные результаты как раз соответствуют вложениям. Так что закономерно. Вот только продаваны телеправ у нас никудышные (14-е место). И ведь кто на 6-м место - не самая богатая Турция!

12:49

футбол>2018

Главное отличие зарубежного футбола; там в футболе живут – наши в нем подавляющей частью только кормятся.

12:43

MMT

Интересно, а по соотношению зряплата/количество сыгранных матчей за сезон (чемпионат у нас короче, из еврокубков мы к началу весны уже в пролете обычно, на кубок России забивают)? И по средней зряплате на один клуб (а у нас их на 4 меньше)?

12:35

NapoliFC

По рейтингу УЕФА мы как раз на 6-ом месте среди чемпионатов.

12:07

вэняляйнэн

goreotuma, а какое у тебя лично соотношение белых и чёрных выплат?

12:02

goreotuma

у нас в стране принято выплачивать 2 зарплаты: белую и черную отсюда и низкий показатель))

11:52

вэняляйнэн

По зарплатам и место в клубном рейтинге. Случайное совпадение или нищеброды не канают и деньги имеют значение? Однако у нас популярней мнение о ценности бедных и голодных.

11:48

Beard

Гаттузо Крут!!!!!!#! А если у Испании убрать жулика месю с папашкей и КриРо, то они и Италии будут уступать...............................................................................точно,а если из Франции Неймара,Кавани,Марктньлса и Вератти убрать,из Германии Тьяго ,Хамеса,Левандовски Обамеянга,а из Англии Погба,Агуэро,де Брюйне,Сане,Азара,Канте,Лукаку и Салаха,тогда бы эти англии,испании и италии даже России бы уступали!Если бы у бабушки были .....,она была бы дедушкой.И если бы у тебя были мозги,тогда возможно,ты бы стал писать что-нибудь умное!

11:02

Вед. спец.

Интересно по конкретным клубам узнать информацию.

10:55

Солёный

Марибор и Базель на каком месте?

10:49

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А если у Испании убрать жулика месю с папашкей и КриРо, то они и Италии будут уступать.

10:38

igogohruhru

Это если учитывать только белую часть.

10:30

aravir

И это единственное достижение российского футбола. В остальном, как машина ВАЗ по сравнению со всеми остальными.

10:06

КирпичИнвест

Всё в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. Удивило, что Испания в полтора раза эффективнее Англии при вдвое меньших затратах.

09:31

Бармалей3000

Да, отстаем, печально, Жаль мы не первые, во всем виноват финансовый феер-плей!!!

09:10

с.карасёв

нашим игрокам хватает на сладкую жизнь...в условиях щадящих тренировок и расслабляющих игр...

08:15

Helicopter

Германии??? Не показывайте Роналду эту новость.

07:36

shpasic

это в день, в неделю, в месяц, в год?

07:21