Чемпионат России - 6-й в Европе по уровню зарплат игроков

Чемпионат России занимает 6-е место в Европе по уровню зарплат игроков, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет УЕФА. Средняя зарплатная ведомость клуба РФПЛ составляет 31,3 миллиона евро.
На первом месте располагается чемпионат Англии - 153,9 миллиона евро, на втором - Германии (75,3 миллиона евро), на третьем - Испании (73,5 миллиона евро), на четвертом - Италии (68,2 миллиона евро), а на пятом - Франции (51 миллион евро).
sars882
Beard +++
13:58
Дядька
КирпичИнвест Всё в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. Удивило, что Испания в полтора раза эффективнее Англии при вдвое меньших затратах. ___________________________ Ничего удивительного. В Испании сильны традиции тотального футбола и хорошие связи с транферным рынком ЮА. А в Англии традиционно бессмысленная беготня, которая нравится массовому потребителю. Но которая не конкурентоспособна в Европе. Попса одним словом.
12:51
Дядька
Спортивные результаты как раз соответствуют вложениям. Так что закономерно. Вот только продаваны телеправ у нас никудышные (14-е место). И ведь кто на 6-м место - не самая богатая Турция!
12:49
футбол>2018
Главное отличие зарубежного футбола; там в футболе живут – наши в нем подавляющей частью только кормятся.
12:43
MMT
Интересно, а по соотношению зряплата/количество сыгранных матчей за сезон (чемпионат у нас короче, из еврокубков мы к началу весны уже в пролете обычно, на кубок России забивают)? И по средней зряплате на один клуб (а у нас их на 4 меньше)?
12:35
NapoliFC
По рейтингу УЕФА мы как раз на 6-ом месте среди чемпионатов.
12:07
вэняляйнэн
goreotuma, а какое у тебя лично соотношение белых и чёрных выплат?
12:02
goreotuma
у нас в стране принято выплачивать 2 зарплаты: белую и черную отсюда и низкий показатель))
11:52
вэняляйнэн
По зарплатам и место в клубном рейтинге. Случайное совпадение или нищеброды не канают и деньги имеют значение? Однако у нас популярней мнение о ценности бедных и голодных.
11:48
Beard
Гаттузо Крут!!!!!!#! А если у Испании убрать жулика месю с папашкей и КриРо, то они и Италии будут уступать...............................................................................точно,а если из Франции Неймара,Кавани,Марктньлса и Вератти убрать,из Германии Тьяго ,Хамеса,Левандовски Обамеянга,а из Англии Погба,Агуэро,де Брюйне,Сане,Азара,Канте,Лукаку и Салаха,тогда бы эти англии,испании и италии даже России бы уступали!Если бы у бабушки были .....,она была бы дедушкой.И если бы у тебя были мозги,тогда возможно,ты бы стал писать что-нибудь умное!
11:02
Вед. спец.
Интересно по конкретным клубам узнать информацию.
10:55
Солёный
Марибор и Базель на каком месте?
10:49
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А если у Испании убрать жулика месю с папашкей и КриРо, то они и Италии будут уступать.
10:38
igogohruhru
Это если учитывать только белую часть.
10:30
aravir
И это единственное достижение российского футбола. В остальном, как машина ВАЗ по сравнению со всеми остальными.
10:06
КирпичИнвест
Всё в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. Удивило, что Испания в полтора раза эффективнее Англии при вдвое меньших затратах.
09:31
Бармалей3000
Да, отстаем, печально, Жаль мы не первые, во всем виноват финансовый феер-плей!!!
09:10
с.карасёв
нашим игрокам хватает на сладкую жизнь...в условиях щадящих тренировок и расслабляющих игр...
08:15
Helicopter
Германии??? Не показывайте Роналду эту новость.
07:36
shpasic
это в день, в неделю, в месяц, в год?
07:21