Чем занимается "Енисей" во время паузы в РПЛ? Ответ вас удивит

Пресс-служба "Енисея" рассказала, чем футболисты команды занимаются во время паузы в российской премьер-лиге на игры национальных сборных. Практически все игроки остались в расположении красноярского клуба.

Два футболиста "Енисея" – нападающий Артур Саркисов и полузащитник Энис Гавазай – были вызваны в сборные Армении и Албании соответственно.

– В сборные вызвали только двух игроков, в РПЛ перерыв. Поэтому копаем картошку! "Динамо" Минск, вы уже убрали урожай? – говорится в сообщении пресс-службы.

В сборные вызвали только двух игроков, в #РПЛ перерыв... поэтому копаем картошку!@FC_Dinamo_Minsk , вы уже убрали урожай? pic.twitter.com/McB6u3LwxN