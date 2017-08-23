Cборная Португалии пожелала Эдеру удачи в "Локомотиве"

Пресс-служба сборной Португалии пожелала удачи нападающему Эдеру, который стал игроком "Локомотива". Железнодорожники арендовали форварда у "Лилля" до конца сезона, сохранив за собой право выкупа игрока. В столичной команде Эдер будет выступать под номером 24.
Отметим, 29-летний португалец ранее выступал за "Академику" и "Брагу". В 2015 году перебрался в "Суонси", где не смог закрепиться в составе и перешел в "Лилль" на правах аренды. Летом 2016 года французский клуб выкупил его контракт. В прошлом сезоне провел 37 матчей, в которых забил семь голов.
В составе национальной команды он провел 33 матча, в которых забил 4 гола. Единственный мяч в официальной встрече пришелся на финал Euro-2016. Эдер принес португальцам победу над Францией – 1:0.
Boa sorte, Eder! 💪⚽️ https://t.co/jUvLAmISgk– Portugal (@selecaoportugal) 23 августа 2017 г.
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