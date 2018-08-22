"Царь с Красной Пресни". "Спартак" поздравил Мостового с 50-летием

"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Мостового. Сегодня ему исполнилось 50 лет.
- Царь с Красной Пресни. Александру Мостовому – 50! Один из самых ярких игроков "Спартака" конца 80-х – начала 90-х отмечает сегодня юбилей, - говорится в записи официального Твиттера клуба. - "Спартак" от всей души поздравляет Александра Мостового с 50-летием.
Также поздравление опубликовано и на клубном сайте. С 1987 по 1991 год Александр Мостовой провел за "Спартак" 142 матча, забил 48 мячей. Вместе с командой он дважды стал чемпионом СССР. Также выступал за "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес".
Все о чемпионате России по футболу
Царь с Красной Пресни. Александру Мостовому – 50!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 августа 2018 г.
Один из самых ярких игроков #Спартак’а конца 80-х – начала 90-х отмечает сегодня юбилей. @fcsm_official от всей души поздравляет Александра Мостового с 50-летием.
🔴⚪️🎁 👏🏻👏🏻👏🏻#АлександрМостовой #Spartak pic.twitter.com/yuL03vxnBn
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-08-22-tsar_s_krasnoy_presni_aleksandru_mostovomu__50/