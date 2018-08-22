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"Царь с Красной Пресни". "Спартак" поздравил Мостового с 50-летием


"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Мостового. Сегодня ему исполнилось 50 лет.

- Царь с Красной Пресни. Александру Мостовому – 50! Один из самых ярких игроков "Спартака" конца 80-х – начала 90-х отмечает сегодня юбилей,  -  говорится в записи официального Твиттера клуба. - "Спартак" от всей души поздравляет Александра Мостового с 50-летием.

Также поздравление опубликовано и на клубном сайте. С 1987 по 1991 год Александр Мостовой провел за "Спартак" 142 матча, забил 48 мячей. Вместе с командой он дважды стал чемпионом СССР. Также выступал за "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес".

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-08-22-tsar_s_krasnoy_presni_aleksandru_mostovomu__50/

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