"Царь с Красной Пресни". "Спартак" поздравил Мостового с 50-летием

"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Мостового. Сегодня ему исполнилось 50 лет.

- Царь с Красной Пресни. Александру Мостовому – 50! Один из самых ярких игроков "Спартака" конца 80-х – начала 90-х отмечает сегодня юбилей, - говорится в записи официального Твиттера клуба. - "Спартак" от всей души поздравляет Александра Мостового с 50-летием.

Также поздравление опубликовано и на клубном сайте. С 1987 по 1991 год Александр Мостовой провел за "Спартак" 142 матча, забил 48 мячей. Вместе с командой он дважды стал чемпионом СССР. Также выступал за "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес".

Все о чемпионате России по футболу