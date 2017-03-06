Букмекеры считают "Рубин" фаворитом в матче с "Анжи"

6 марта состоится матч 18-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Анжи" – "Рубин". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Рубин"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,30 – Н 3,05 – П2 2,45

Трансляция матча "Анжи" – "Рубин" 6 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Рубин".

Прямая трансляция матча "Анжи" – "Рубин" 6 марта на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Анжи" – "Рубин"

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР – 1:1. "Рубину" что-то сложно было показать на безобразном поле в кубковом матче с "Сибирью". Но у казанцев есть некоторый перевес в том, что команда играла дома и победила. Ничейный результат устроит обе команды.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ" – 2:1. Представляю, как настроят на первый домашний матч своих подопечных Осман Кадиев и Александр Григорян – искры будут лететь! А еще есть в атаке неистовый Асильдаров! Будет жарко, как в июле.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=1-7, 20 – 21.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 6 октября 2013 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Анжи" 5:1 9 марта 2014 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Рубин" 1:0 1 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Рубин" 1:2 11 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Анжи" 1:2 19 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Рубин" – "Анжи" 1:2

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

– В последних трех встречах между "Анжи" и "Рубином" победа неизменно доставалась гостями. Один раз успех на чужом поле праздновали казанцы, дважды – махачкалинцы.

– "Анжи" – единственная команда, которая сумела обыграть "Рубин" в Казани в текущем чемпионате. В конце августа махачкалинцы победили на "Центральном" со счетом 2:1.

– В прошлом сезоне "Рубин" прервал четырехматчевую серию поражений в выездных матчах с "Анжи". Казанцы победили в Каспийске со счетом 2:1.

– В восьми выездных матчах нынешнего чемпионата "Рубин" сумел одержать всего одну победу – над "Уфой" со счетом 3:2.

ЦИТАТЫ

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер "Анжи":

– Те, кто следит за командой и за событиями, помнят, что я сказал: "Если нашей команде не будет хватать мастерства, то мы будем умирать на поле, и у болельщиков к нам претензий не будет. Я сказал, и получилось, что не выполнил данное обещание с первого раза. Поэтому я гарантирую вам, что это был первый и последний раз. По-другому и быть не может.

Хави ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":

– В Испании не бывает так, чтобы состав кого-то из соперников полностью менялся за зиму. У меня такого опыта нет, я никогда с этим не сталкивался. Вспоминая матч первого круга против "Анжи", мы проиграли дома. Но от этой игры уже нельзя отталкиваться при подготовке.

Сейчас нам стоит посмотреть соперника по предсезонным матчам и кубковой игре. Там есть игроки, которые по ходу сезона перешли из команд РФПЛ и ФНЛ.

Наш матч в Кубке против "СКА-Хабаровск", который тогда тренировал Григорян, тоже можно взять в качестве ориентира. Но он взял с собой в "Анжи" единственного игрока на позицию под нападающими.