Букмекеры считают "Рубин" фаворитом в матче с "Анжи"

6 марта состоится матч 18-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Анжи" – "Рубин". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Рубин"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,30 – Н 3,05 – П2 2,45
Трансляция матча "Анжи" – "Рубин" 6 марта
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Рубин".
Прямая трансляция матча "Анжи" – "Рубин" 6 марта на канале "Матч ТВ".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Анжи" – "Рубин"
Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР – 1:1. "Рубину" что-то сложно было показать на безобразном поле в кубковом матче с "Сибирью". Но у казанцев есть некоторый перевес в том, что команда играла дома и победила. Ничейный результат устроит обе команды.
Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ" – 2:1. Представляю, как настроят на первый домашний матч своих подопечных Осман Кадиев и Александр Григорян – искры будут лететь! А еще есть в атаке неистовый Асильдаров! Будет жарко, как в июле.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=1-7, 20 – 21.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
6 октября 2013 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Анжи"
|
5:1
|
9 марта 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Рубин"
|
1:0
|
1 ноября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Рубин"
|
1:2
|
11 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Анжи"
|
1:2
|
19 августа 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Рубин" – "Анжи"
|
1:2
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
– В последних трех встречах между "Анжи" и "Рубином" победа неизменно доставалась гостями. Один раз успех на чужом поле праздновали казанцы, дважды – махачкалинцы.
– "Анжи" – единственная команда, которая сумела обыграть "Рубин" в Казани в текущем чемпионате. В конце августа махачкалинцы победили на "Центральном" со счетом 2:1.
– В прошлом сезоне "Рубин" прервал четырехматчевую серию поражений в выездных матчах с "Анжи". Казанцы победили в Каспийске со счетом 2:1.
– В восьми выездных матчах нынешнего чемпионата "Рубин" сумел одержать всего одну победу – над "Уфой" со счетом 3:2.
ЦИТАТЫ
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер "Анжи":
– Те, кто следит за командой и за событиями, помнят, что я сказал: "Если нашей команде не будет хватать мастерства, то мы будем умирать на поле, и у болельщиков к нам претензий не будет. Я сказал, и получилось, что не выполнил данное обещание с первого раза. Поэтому я гарантирую вам, что это был первый и последний раз. По-другому и быть не может.
Хави ГРАСИЯ, главный тренер "Рубина":
– В Испании не бывает так, чтобы состав кого-то из соперников полностью менялся за зиму. У меня такого опыта нет, я никогда с этим не сталкивался. Вспоминая матч первого круга против "Анжи", мы проиграли дома. Но от этой игры уже нельзя отталкиваться при подготовке.
Сейчас нам стоит посмотреть соперника по предсезонным матчам и кубковой игре. Там есть игроки, которые по ходу сезона перешли из команд РФПЛ и ФНЛ.
Наш матч в Кубке против "СКА-Хабаровск", который тогда тренировал Григорян, тоже можно взять в качестве ориентира. Но он взял с собой в "Анжи" единственного игрока на позицию под нападающими.