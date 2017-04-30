Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА в дерби со "Спартаком"

Сегодня тремя матчами продолжится 26-й тур чемпионата России. В центральной встрече ЦСКА сыграет со "Спартаком". Начало в 17:00.
Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Спартак"
Коэффициенты Winline: П1 2,33 - Н 3,32 - П2 3,23
Прогноз на матч
Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:
Счет – 2:0. "Армейцы сейчас на ходу и на своей арене в главном матче всея Руси наверняка порадуют болельщиков. Хотя догнать "Спартак" уже вряд ли кому-то удастся".
Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":
Счет – 1:0. "ЦСКА при Гончаренко неожиданно раздухарился. И забивает, и не пропускает. Думаю, в дерби будет то же самое. Пусть интрига в чемпионате поживет еще немножко".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Спартак".
Прямая трансляция матча ЦСКА - "Спартак" - в восресенье, 30 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.БЕРЕЗУЦКИЙ, Васин, Игнашевич, ЩЕННИКОВ - Вернблум - Головин, Натхо - Ионов, Витинью.
"Спартак": Ребров - Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров - ГЛУШАКОВ, Фернанду - Самедов, Зобнин, Промес - ЗЕ ЛУИШ.
ПОТЕРИ: Еременко (дисквал.), Дзагоев (под вопросом) - Макеев (травм.), Луиз Адриану (под вопросом).