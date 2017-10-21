Букмекеры оценили шансы команд в матче "Тосно" - "Ростов"

Сегодня состоится матч 14-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Ростовом". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 14.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тосно" - "Ростов"

Прогноз Winline – П1 3.10 – Н 1.77 – П2 2.52

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Тосно" - "Ростов" – в субботу, 21 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тосно": Юрченко - Кутин, Дугалич, Буйволов, Чернов - Карницкий, Полетанович - Палиенко, Нуну Роша, Мирзов - Марков.

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Вилюш, Байрамян - Ионов, Гацкан, Могилевец, Думбья - Бухаров.

ПОТЕРИ: Быстров, Вукушич, Шахов (все - травма), Заболотный (под вопросом) - Бобен, Юсупов (оба - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Проиграв "Ростову" позапрошлой весной оба стыковых матча (0:1, 1:4), два года назад уже под началом Дмитрия Парфенова"Тосно" взял реванш в Кубке России (1:0).

Выдав на старте сезона серию из пяти беспроигрышных гостевых матчей (+3=2), два последних выезда "Ростов" завершил поражениями от ЦСКА (0:2) и "СКА-Хабаровск" (1:2).

ПРОГНОЗ

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

1:0 Большие симпатии испытываю к Дмитрию Парфенова и к его команде, а также к руководству "Тосно". Все они проделали очень хорошую работу. Думаю, клуб из Ленинградской области победит и продлит неудачную серию "Ростова".

Михаил ГОНЧАРОВ корреспондент "СЭ":

2:2 Пора бы команде Леонида Кучука, восхищавшей всех на старте сезона, прийти в себя.