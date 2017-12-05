Будут ли зимой трансферы у ЦСКА? Отвечает Роман Бабаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассчитывает, что зимой команда совершит трансферы. По его словам, клуб будет стараться, чтобы подписать новых игроков в период дозаявок.

– Трансферы этой зимой будут?

– Давайте этот вопрос пока оставим без комментариев. Все знают ситуацию. Что мне еще в очередной раз говорить? Ждать или не ждать – не знаю. Надеюсь, что да, работа будет вестись. Много раз уже говорили – есть объективные сложности: и стадион, и экономическая ситуация. Так что будем стараться. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ).

Напомним, сегодня, 5 декабря, ЦСКА проведет матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Начало игры – 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.