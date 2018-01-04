Будогосский назвал "ахиллесову пяту" российских судей

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский расстроен тем, что в 2017 году некоторые молодые арбитры, работающие во втором дивизионе, не могли сдать нормативы по физической подготовке. По его словам, по сравнению с 2016 годом число таких рефери уменьшилось с 65 до 44 человек.

- Невыполнение нормативов по физической подготовке пока еще продолжает оставаться нашей "ахиллесовой пятой", - цитирует ТАСС Будогосского. - Первое наше тестирование, когда я пришел в департамент, показало, что у нас 65 человек не выполнили нормативы по экзаменам по физической подготовке и теории; этим летом таких людей было уже 44. На первый взгляд, цифра идет на уменьшение, что не может не радовать, но все-таки это достаточно большое число. Причем в основном это судьи, которые работают во втором дивизионе - то есть молодые арбитры, от чего становится еще более печально.

Тенденция к жесткому контролю в этом направлении со стороны департамента и судейского комитета будет продолжаться.

Общее количество судей было сокращено за счет тех, кто не сдал нормативы. По нашим документам, эти арбитры не судят в текущем сезоне, исключение составляют судьи премьер-лиги, которым дается возможность пересдать нормативы, если они по какой- то причине их не сдали. Учитывая, что в первом заходе экзамены не сдали 65 судей, мы оптимизировали состав судей, откуда увеличилось количество игр, которое приходится на каждого арбитра, и это здорово.

Раньше судья проводил по одной игре в течение полутора месяцев, но такая нагрузка ничего не дает для профессионального роста. Сейчас арбитры проводят по три- четыре матча в месяц, - пояснил глава департамента. - Так что сегодня есть около 240 судей, мы будем придерживаться этой цифры, она позволяет нам оптимизировать нагрузку.