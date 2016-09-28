14:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Брызгалов в преддверии матча "Терек" - "Оренбург" тренируется по индивидуальной программе

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Футболисты "Терека" начали подготовку к игре 9-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает клубная пресс-служба. В тренировке приняли участие все футболисты, в том числе не заявленные в матче с "Арсеналом" по причине травм Далер Кузяев, Сергей Брызгалов, Адилсон Варкен. Правда, последние двое вместе с Магомедом-Эми Джабраиловым, который также имеет повреждение, занимались индивидуально по программе.

Кузяев же приступил к работе в общей группе. Тренировка была ориентирована на силовую работу, во второй части занятий поиграли футбол на половину поля, а завершили работу на ковриках для стретчинга.

Дополнительная информация

http://www.fc-terek.ru/newslist/#7702

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

А раньше он по программе "Время" тренировался?

14:08

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