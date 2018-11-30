Бородюку исполнилось 56. "Локомотив" поздравил российского специалиста

"Локомотив" поздравил на своем сайте бывшего старшего тренера сборной России Александра Бородюка с 56-летием.

Бородюк перешел в "Локомотив" в 1997 году. За московский клуб он провел два сезона, завоевал Кубок России и бронзу чемпионата России. В 45 матчах Бородюк забил 14 мячей.

Экс-нападающий также выступал за "Факел", "Динамо", "Фрайбург", "Ганновер" и "Крылья Советов".

56-летний специалист был помощником главного тренера сборной России Гуса Хиддинка и Дика Адвоката. Вместе с 72-летним голландским специалистом вывели национальную команду в полуфинал чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии, где уступили сборной Испании со счетом 0:3.