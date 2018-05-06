Борис Игнатьев: "Локомотиву" надо было подписать пожизненный контракт с Семиным"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что руководству "Локомотива" нужно было не просто продлить контракт с главным тренером Юрием Семиным, а подписать с ним пожизненное соглашение.

Ранее "Локомотив" объявил о подписании нового соглашения с Семиным по схеме "1+1". Вчера команда на своем поле в матче 29-го тура чемпионата России победила "Зенит" со счетом 1:0 и досрочно стал чемпионом России.

- Руководство "Локомотива" приняло самое справедливое и необходимое для клуба решение – продлить контракт с Семиным, - цитирует "РИА Новости" Игнатьева. - А вообще-то надо было с ним подписать пожизненный контракт, чтобы он был вместе с "Локомотивом" до тех пор, пока ему только хочется. Болельщики и так будут его всегда чтить и с пониманием к нему относиться, но это было бы важно не только для развития "Локомотива", но и всего нашего футбола.

Семин – уникальный человек. Никто, наверное, не испытывал всего того, что испытывает тренер. Каждый раз серьезнейшее давление со стороны прессы, руководства, понимающего в футболе и дающего свои указания и наставления, и надо их убеждать, срываться с определенного человеческого ритма. Вот Семин это умеет.

У него нет проходных дней и годов, он все время занят поиском новых форм работы. Сейчас все будут отдыхать, а он обязательно поедет на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а потом будет смотреть большинство матчей чемпионата мира. И не просто смотреть – с сигарой и шампанским, а будет анализировать, формировать для себя новое понимание тенденций развития футбола.

Он умеет быстро отходить от всего положительного и негативного. Он никогда не будет праздновать, ходить и рассказывать, как эти победы ему достались. Для него это нормальный рабочий процесс, от которого он получает огромное удовольствие. Но в то же время не упивается своей значимостью.