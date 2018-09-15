Болельщики ЦСКА признали Чалова лучшим игроком команды в июле и августе

Форвард ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком команды в июле и августе по версии болельщиков.

20-летний игрок принял участие во всех семи матчах армейцев за данный промежуток, забил пять голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.

По итогам голосования среди болельщиков ЦСКА, проходившего на официальном сайте клуба, Чалов набрал 40 процентов голосов. Второе место занял Мариу Фернандес, третье - Игорь Акинфеев.

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