Болельщики "Амкара" написали письмо Владимиру Путину с просьбой о помощи

Пермская краевая общественная организация "Пермь Великая" написала открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь клубу. Обращение к главе государства опубликовано в "ВКонтакте".

- Уважаемый Владимир Владимирович! Так уж получилось, что письма, направляемые нами в аппарат губернатора не находят должного отклика. Тем не менее мы принимаем очередную попытку достучаться до Вас, суть нашего обращения в следующем:

1. ПКОО "Пермь Великая" как никто другой понимает значимость профессионального спорта. Именно профессиональные спортивные клубы (такие как ФК "Амкар" Пермский край, ХК "Молот-Прикамья" г. Пермь, БК "Парма" Пермский край), участвующие в высших дивизионах профильного вида спорта могут стать ориентирами в самом широком смысле для подрастающего поколения;

2. Потеря краем ФК "Амкар" станет невосполнимой потерей, провал в воспитании подрастающего поколения в отсутствии профессионального футбола будет огромной дырой зиять на протяжении многих и многих лет;

3. Мы не один раз заявляли, что руководство и учредители клуба, в том числе президент – Шилов Геннадий Михайлович, не выполняют социальных обязательств, возложенных на них;

4. Попытка создать профессиональный клуб, не посоветовавшись с общественным мнением жителей края, дать ему название команды, которой уже нет 22 года, заявить его во второй дивизион и наделить ее полномочиями по созданию профессиональной базы подрастающего поколения, с точки зрения ПКОО "Пермь Великая", ошибочно!

5. Мы считаем необходимо пересмотреть отношение к ОО "ФК Амкар", провести аудит предприятия, инициировать замену руководства, а так же выставить четкие и объективные параметры выполнения обязательств, возложенных на клуб. Все остальные пути – это мнимое правильное решение, которое погрязнет в дебрях бюрократической машины.



Футбольный клуб – это не только административный и играющий состав команды. Это зрители на стадионе, это мамы, папы, бабушки и дедушки молодых парней и девчонок, пинающих мяч во дворах. Многие жители нашей необъятной страны узнали о нашем городе и крае именно благодаря ФК "Амкар".

ФК "Амкар" - это давно не заводская, не городская, а краевая команда. Так уж получилось, что футбол - это небольшой праздник, который скрашивает будни серого, заводского города. Не дайте нам после 15-40 уходить в подворотни!