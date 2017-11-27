Боккетти и Самедов сыграют против "Зенита" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится Сальваторе Боккетти, не игравший с кубковой игры со "Спартаком" из Нальчика 25 октября. Сердар Таски не попал даже в заявку красно-белых. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров – Фернанду, Глушаков – Самедов, Луиз Адриану, Промес – Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.