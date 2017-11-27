Боккетти и Самедов сыграют против "Зенита" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится Сальваторе Боккетти, не игравший с кубковой игры со "Спартаком" из Нальчика 25 октября. Сердар Таски не попал даже в заявку красно-белых. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
"Спартак": Селихов – Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров – Фернанду, Глушаков – Самедов, Луиз Адриану, Промес – Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.
shpasic
Бокетти гораздо полезней будет - ему позволяется цеплять соперников и бить их локтями в нос, чего не дают делать немецкому турку.
19:13
Promesov
fireman32 мож травма какая, просто так бы его не убрали. Боккети просто опытней Кутепова и меньше косячит.
18:47
fireman32
А где машина по выигрыванию единоборств,где Таски я вас спрашиваю?
18:42
Очень плохой мальчик
4-3-3 схема, Карера редко ей играет.
18:41
Jean4
Бокетти, который не играл 2 месяца...? Кутёпа совсем никуда не годится? Печаль.
18:36
Promesov
Или даже вместо Зе выпустил Педро Рошу, ибо скоростной и умеет обыграть один в один, а в таком плотной игре это важное качество.
18:31
Promesov
Я б в центре выпустил Зобнина, Пашалича, Фернандо и Гдушаков - впереди Промес и Зе
18:29
Shast1983.83
Какого хрена опять в защите начинается,где Таски? Бокетти пожарник тот еще,тяжело сегодня будет.
18:27