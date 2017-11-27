18:17 | Футбол — РФПЛ

Боккетти и Самедов сыграют против "Зенита" с первых минут

8

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 18-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится Сальваторе Боккетти, не игравший с кубковой игры со "Спартаком" из Нальчика 25 октября. Сердар Таски не попал даже в заявку красно-белых. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров – Фернанду, Глушаков – Самедов, Луиз Адриану, Промес – Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Максименко, Кутепов, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

Бокетти гораздо полезней будет - ему позволяется цеплять соперников и бить их локтями в нос, чего не дают делать немецкому турку.

19:13

Promesov

fireman32 мож травма какая, просто так бы его не убрали. Боккети просто опытней Кутепова и меньше косячит.

18:47

fireman32

А где машина по выигрыванию единоборств,где Таски я вас спрашиваю?

18:42

Очень плохой мальчик

4-3-3 схема, Карера редко ей играет.

18:41

Jean4

Бокетти, который не играл 2 месяца...? Кутёпа совсем никуда не годится? Печаль.

18:36

Promesov

Или даже вместо Зе выпустил Педро Рошу, ибо скоростной и умеет обыграть один в один, а в таком плотной игре это важное качество.

18:31

Promesov

Я б в центре выпустил Зобнина, Пашалича, Фернандо и Гдушаков - впереди Промес и Зе

18:29

Shast1983.83

Какого хрена опять в защите начинается,где Таски? Бокетти пожарник тот еще,тяжело сегодня будет.

18:27