20:14 6 августа | Футбол — РФПЛ

Боккетти и Глушаков проводят юбилейные матчи за "Спартак"


"Спартак" в своем Твиттере сообщил, что защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Денис Глушаков проводят юбилейные матчи за красно-белых в 4-м туре чемпионата России против "Зенита".

Для итальянского футболиста эта встреча стала 80-й в футболке столичного клуба, за который он отметился 4 голами. Для Глушакова – это 120-й матч. За "Спартак" он забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий