Боккетти и Глушаков проводят юбилейные матчи за "Спартак"

"Спартак" в своем Твиттере сообщил, что защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Денис Глушаков проводят юбилейные матчи за красно-белых в 4-м туре чемпионата России против "Зенита".
Для итальянского футболиста эта встреча стала 80-й в футболке столичного клуба, за который он отметился 4 голами. Для Глушакова – это 120-й матч. За "Спартак" он забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.
А между тем, для двоих из наших ребят сегодняшний матч #ЗенитСпартак - юбилейный в составе #Спартак'а! pic.twitter.com/09ZSVrVJ2B– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 августа 2017 г.