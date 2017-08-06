Боккетти и Глушаков проводят юбилейные матчи за "Спартак"

"Спартак" в своем Твиттере сообщил, что защитник Сальваторе Боккетти и полузащитник Денис Глушаков проводят юбилейные матчи за красно-белых в 4-м туре чемпионата России против "Зенита".

Для итальянского футболиста эта встреча стала 80-й в футболке столичного клуба, за который он отметился 4 голами. Для Глушакова – это 120-й матч. За "Спартак" он забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.