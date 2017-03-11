Благое Георгиев: "Цель "Оренбурга" на сезон? Лига Европы!"

Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев после гостевого матча 19-го тура против "Рубина" (0:0) отметил, что был рад вернуться в Казань. Болгарин подчеркнул, что команда хотела набрать шесть очков в двух минувших играх, а не четыре.

– Возвращение в Казань? У меня здесь много друзей, в том числе они были на поле сегодня, так что я хотел их увидеть, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Георгиев. – Но я также хотел и победы "Оренбурга". У нас были хорошие голевые моменты, но не получилось... Будем ждать игры с "Анжи".

Футбола на таком поле никогда нет, только борьба. Никакого позитива по этому поводу не испытываю. Но условия были равные у всех, думаю, ничья – справедливый результат.

Конечно, новички команды усилили "Оренбург", у нас в целом хороший коллектив. Мы набрали четыре очка в двух последних матчах, но хотели набрать шесть. Надо обыгрывать "Анжи".

Цель на сезон? Лига Европы (смеется)! Будем биться до конца, а получится или нет – посмотрим.