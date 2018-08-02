18:22 | Футбол — РПЛ

Билялетдинов сравнил "Локомотив" с немецкой машиной


Бывший полузащитник "Локомотива"  Динияр Билялетдинов заявил, что железнодорожники заслужили чемпионство в прошлом сезоне. 

Конечно, я следил и переживал в концовке чемпионата, - цитирует Билялетдинова официальный сайт УЕФА. - Сам помню, когда после зимнего перерыва команда начинает немного буксовать. Очень важны были матчи на финише. Команда не провалилась и выиграла чемпионат по праву, показав силовой и агрессивный футбол. По стилю это напоминало немецкую машину.

В прошлом году "Локомотив" стал чемпионом России впервые с 2004 года.

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