Билялетдинов сравнил "Локомотив" с немецкой машиной

Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов заявил, что железнодорожники заслужили чемпионство в прошлом сезоне.

- Конечно, я следил и переживал в концовке чемпионата, - цитирует Билялетдинова официальный сайт УЕФА. - Сам помню, когда после зимнего перерыва команда начинает немного буксовать. Очень важны были матчи на финише. Команда не провалилась и выиграла чемпионат по праву, показав силовой и агрессивный футбол. По стилю это напоминало немецкую машину.

В прошлом году "Локомотив" стал чемпионом России впервые с 2004 года.