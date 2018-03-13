Безбородов рассудит "Рубин" и "Спартак"

РФС на своем официальном сайте объявил арбитров на матчи 23-го тура чемпионата России. Отметим, что на встрече "Рубин" – "Спартак" будет работать Владислав Безбородов, а Сергей Иванов рассудит "Анжи" и "Тосно".

17 марта (суббота)

"СКА-Хабаровск" – "Урал": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Арсенал" – "Ростов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Краснодар" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

"Анжи" – "Тосно": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Рубин" – "Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

Напомним, что матчи "Локомотив" - "Ахмат", ЦСКА - "Амкар", "Зенит" - "Динамо" перенесены с 18 марта на 18 апреля из-за выборов президента России, которые пройдут 18 марта.