18:57 | Футбол — РФПЛ

Безбородов рассудит "Рубин" и "Спартак"

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РФС на своем официальном сайте объявил арбитров на матчи 23-го тура чемпионата России. Отметим, что на встрече "Рубин""Спартак" будет работать Владислав Безбородов, а Сергей Иванов рассудит "Анжи" и "Тосно".

17 марта (суббота)

"СКА-Хабаровск""Урал": судьяИгорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Арсенал""Ростов": судьяСергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Краснодар""Уфа": судьяВладимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

"Анжи" – "Тосно": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Рубин" – "Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

Напомним, что матчи "Локомотив" - "Ахмат", ЦСКА - "Амкар", "Зенит" - "Динамо" перенесены с 18 марта на 18 апреля из-за выборов президента России, которые пройдут 18 марта.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206161

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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ВВладимир

Вопреки - Вы абсолютно правы. Безбородов в прошлом году убил Краснодар при игре против мясных. Кутепов борцовским приемом в штрафной завалил Смолова без последствий, даже карточки не дал Глушакову за травмирование Гранквиста. И всё это под одобрительное чмоканье мутко.

20:39

asc0002

Спартачам - ныть )))

20:33

STAROSTIN

какой рубин на свисток урод, он и без того мёртвый

20:32

Вопреки

Антиконь... Не гони волну, убогий - это ты школьникам будешь сказки рассказывать, не говоря о том, что результат того матча с Краснодаром, спартаковским кабинетным Безбородов сделал в итоге.. счет напомнить, умник ? 1-4 с пенальти в ворота "Спартака", которым свистун хотел снизить накал страстей от беспредела в судействе. Этот питерский свистун в этом сезоне уже ТРИЖДЫ (!!!) обслуживал матчи Спартака (с Локо в СК 2-1, не удалив Андриано и Ещенко, с "Уралом" 2-0, удалив игрока уральцев, и с "Арсеналом", посаженным на свисток, придумывая штрафные вблизи штрафной, 1-0). НИ ОДИН арбитр столько матчей одной команды не обслуживает за сезон, кроме такого же любителя нефти Лукойловской, Лапочкина, отработавшего уже на ЧЕТЫРЕХ матчах Спартака, ставя пенальти и придумывая штрафные.. и ВСЕ с таким же результатом, в том числе и отвратно работая на матче с "Рубином" в Москве. НИ ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ И НИЧЬЕЙ при судействе этих решал, Спартак не получил... И все в столице притихли, стараясь не замечать таких "странностей", попахивающих заказухой. Так-что бодаться Бердыеву с командой, придется еще и с арбитром, который может просто посадить "Рубин" на свисток, как это делал Еськов с "Анжи" или не поставить пеналь, как это сделал Карась с "Тосно"... не говоря уже о придуманных пеналях и штрафных для Спартаковских, которые благодаря только им в последних матчах отскакивали. И вот такие "мастера" свиста ходят в любимчиках у МУТКО и Будогосского, не смотря на возмущения футбольных специалистов и общественности. И что еще более странно, что питерские болелы и околофутбольные решалы, никак не реагируют на странную любовь питерских арбитров к федуновской семье, напрямую влияющую на место положения "Зенита" в турнирной таблице, позволяя спартаковским из ничего, получать очки.

20:27

merniloskut

Вопреки - - - ты чего так распереживался? Нашего главного любимца, который даже по ночам подсуживает именно Спартаку, Вилкова, сослали в пердЪ, ибо опять накосячил... Так кого ставить то? Вот и привлекают питерских, уж они то к Маскве лояльнее всех остальных вместе взятых!

20:26

Антиконь .

В прошлом сезоне Федун попросил этого свистуна придумать пенальти в ворота Спартака на Гранквисте в матч с Краснодаром!!!

20:13

lel1

Куда не плюнь,попадешь в Питер...

19:56

Антиконь .

хана Спартаку!!! Этот гинеровский свистун попросту задушит Спартак!!! Его судейство в Уфе год назад, местным болелам до сих пор в кошмарных снах снятся!!!

19:33

Вопреки

Видите, даже в заголовок поставили беспредельное решение Будогосского и КО, на матч, волнующий все около футбольное сборище столичное, заинтересованное в благоприятном исходе матча спартаковских халявщиков в Казани. МУТКО и Будогосский уже не стесняются и, внаглую, НАЗНАЧАЮТ любимчика кабинетного чемпиона федуновской семьи, Безбородова, опять на матчи, в которых нужно сделать результат для Спартака... Даже при том, что почти неделю на всех ресурсах народ спорил, сбудется ли их предположения о подобном назначении или НЕТ ? Сколько Бердыев с "Ростовом" натерпелся от этого свистуна в черном, удалявшего сразу по два игрока дончан и посадив Бердыевскую банду на свисток, даже когда она играла вдевятером, не давая поднять головы костоломам красно-белым... Этого клоуна, "с рюкзаками обязательств" (В.Мутко) ненавидит вся провинция из-за того, что он столичных за уши тянет, убивая региональные команды, у которых нет крыши в Москве и Питере. Нет слов... Но все столичные писаки, на этот факт просто не обратят внимания, поскольку рьяно переживают за результат адм. ресурсных.. и раздувать скандал по ангажированности судейского корпуса, не будут... Плевать им на проблемы клубов, принимающих "великие" команды... ВСЕ сгнило в российском футболе и никому до этого дела НЕТ.

19:28

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Хана Рубину. Грязный Владик давно на абоне у Федуняна.

19:20

wako53

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:14

shpasic

очередные три очка в погоне за пропускающим игровой день лидером)

19:04

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