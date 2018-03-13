Безбородов рассудит "Рубин" и "Спартак"

РФС на своем официальном сайте объявил арбитров на матчи 23-го тура чемпионата России. Отметим, что на встрече "Рубин" – "Спартак" будет работать Владислав Безбородов, а Сергей Иванов рассудит "Анжи" и "Тосно".
17 марта (суббота)
"СКА-Хабаровск" – "Урал": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
"Арсенал" – "Ростов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Краснодар" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
"Анжи" – "Тосно": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
"Рубин" – "Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
Напомним, что матчи "Локомотив" - "Ахмат", ЦСКА - "Амкар", "Зенит" - "Динамо" перенесены с 18 марта на 18 апреля из-за выборов президента России, которые пройдут 18 марта.
Дополнительная информация
- Рубин
- Ростов
- Анжи
- Владислав Безбородов
- Спартак (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- РФС
- Арсенал Тула
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Игорь Федотов
- Тосно
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Владимир Москалев
ВВладимир
Вопреки - Вы абсолютно правы. Безбородов в прошлом году убил Краснодар при игре против мясных. Кутепов борцовским приемом в штрафной завалил Смолова без последствий, даже карточки не дал Глушакову за травмирование Гранквиста. И всё это под одобрительное чмоканье мутко.
20:39
asc0002
Спартачам - ныть )))
20:33
STAROSTIN
какой рубин на свисток урод, он и без того мёртвый
20:32
Вопреки
Антиконь... Не гони волну, убогий - это ты школьникам будешь сказки рассказывать, не говоря о том, что результат того матча с Краснодаром, спартаковским кабинетным Безбородов сделал в итоге.. счет напомнить, умник ? 1-4 с пенальти в ворота "Спартака", которым свистун хотел снизить накал страстей от беспредела в судействе. Этот питерский свистун в этом сезоне уже ТРИЖДЫ (!!!) обслуживал матчи Спартака (с Локо в СК 2-1, не удалив Андриано и Ещенко, с "Уралом" 2-0, удалив игрока уральцев, и с "Арсеналом", посаженным на свисток, придумывая штрафные вблизи штрафной, 1-0). НИ ОДИН арбитр столько матчей одной команды не обслуживает за сезон, кроме такого же любителя нефти Лукойловской, Лапочкина, отработавшего уже на ЧЕТЫРЕХ матчах Спартака, ставя пенальти и придумывая штрафные.. и ВСЕ с таким же результатом, в том числе и отвратно работая на матче с "Рубином" в Москве. НИ ОДНОГО ПОРАЖЕНИЯ И НИЧЬЕЙ при судействе этих решал, Спартак не получил... И все в столице притихли, стараясь не замечать таких "странностей", попахивающих заказухой. Так-что бодаться Бердыеву с командой, придется еще и с арбитром, который может просто посадить "Рубин" на свисток, как это делал Еськов с "Анжи" или не поставить пеналь, как это сделал Карась с "Тосно"... не говоря уже о придуманных пеналях и штрафных для Спартаковских, которые благодаря только им в последних матчах отскакивали. И вот такие "мастера" свиста ходят в любимчиках у МУТКО и Будогосского, не смотря на возмущения футбольных специалистов и общественности. И что еще более странно, что питерские болелы и околофутбольные решалы, никак не реагируют на странную любовь питерских арбитров к федуновской семье, напрямую влияющую на место положения "Зенита" в турнирной таблице, позволяя спартаковским из ничего, получать очки.
20:27
merniloskut
Вопреки - - - ты чего так распереживался? Нашего главного любимца, который даже по ночам подсуживает именно Спартаку, Вилкова, сослали в пердЪ, ибо опять накосячил... Так кого ставить то? Вот и привлекают питерских, уж они то к Маскве лояльнее всех остальных вместе взятых!
20:26
Антиконь .
В прошлом сезоне Федун попросил этого свистуна придумать пенальти в ворота Спартака на Гранквисте в матч с Краснодаром!!!
20:13
lel1
Куда не плюнь,попадешь в Питер...
19:56
Антиконь .
хана Спартаку!!! Этот гинеровский свистун попросту задушит Спартак!!! Его судейство в Уфе год назад, местным болелам до сих пор в кошмарных снах снятся!!!
19:33
Вопреки
Видите, даже в заголовок поставили беспредельное решение Будогосского и КО, на матч, волнующий все около футбольное сборище столичное, заинтересованное в благоприятном исходе матча спартаковских халявщиков в Казани. МУТКО и Будогосский уже не стесняются и, внаглую, НАЗНАЧАЮТ любимчика кабинетного чемпиона федуновской семьи, Безбородова, опять на матчи, в которых нужно сделать результат для Спартака... Даже при том, что почти неделю на всех ресурсах народ спорил, сбудется ли их предположения о подобном назначении или НЕТ ? Сколько Бердыев с "Ростовом" натерпелся от этого свистуна в черном, удалявшего сразу по два игрока дончан и посадив Бердыевскую банду на свисток, даже когда она играла вдевятером, не давая поднять головы костоломам красно-белым... Этого клоуна, "с рюкзаками обязательств" (В.Мутко) ненавидит вся провинция из-за того, что он столичных за уши тянет, убивая региональные команды, у которых нет крыши в Москве и Питере. Нет слов... Но все столичные писаки, на этот факт просто не обратят внимания, поскольку рьяно переживают за результат адм. ресурсных.. и раздувать скандал по ангажированности судейского корпуса, не будут... Плевать им на проблемы клубов, принимающих "великие" команды... ВСЕ сгнило в российском футболе и никому до этого дела НЕТ.
19:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Хана Рубину. Грязный Владик давно на абоне у Федуняна.
19:20
wako53
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:14
shpasic
очередные три очка в погоне за пропускающим игровой день лидером)
19:04