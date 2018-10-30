"Без сборной стало легче". Откровенное признание Акинфеева

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что ему стало легче после завершения карьеры в сборной России.

- Сейчас нет сборной, нет такого давления. Могу откровенно говорить об этом, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Когда ты находишься под прицелом телекамер, под прицелом болельщиков. Во время чемпионата мира я себя всячески успокаивал и понимал, что надо сконцентрироваться на матче и ни о чем не думать. Хотя я прекрасно понимал, что на меня, образно говоря, смотрят 140 миллионов людей, и мне надо их не подвести. И не только их, но и партнеров и болельщиков, которые сидят на стадионе. Могу честно сказать - жизнь становится легче. Нет давления, ты можешь погулять с семьей, детьми. У меня стало очень много свободного времени. Ты можешь как-то варьировать свой график. Поэтому мне сейчас намного комфортнее.

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