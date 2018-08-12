23:03 | Футбол — РПЛ

Бенедикт Хеведес: "Мы будем много работать и с нетерпением ждать следующей игры"


Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес с нетерпением ждет возможности дебютировать за новый клуб.

Сегодня, 12 августа, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии впервые попал в заявку железнодорожников на игру 3-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1).

- Мы будем много работать и с нетерпением ждать следующей игры. Не могу дождаться своего дебюта!, - написал Хеведес в Инстаграме. 

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