Бенедикт Хеведес: "Мы будем много работать и с нетерпением ждать следующей игры"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес с нетерпением ждет возможности дебютировать за новый клуб.

Сегодня, 12 августа, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии впервые попал в заявку железнодорожников на игру 3-го тура российской премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1).

- Мы будем много работать и с нетерпением ждать следующей игры. Не могу дождаться своего дебюта!, - написал Хеведес в Инстаграме.

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