19:40 | Футбол — РПЛ

Белоруков написал заявление об уходе из "Анжи"

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Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов в интервью "СЭ" заявил, что защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из клуба. 

– Правда, что Дмитрий Белоруков изъявил желание покинуть клуб?

– Да, это так. Написал заявление в клуб.

– Кто еще?

– Только он.

– Когда может наступить ясность по поводу будущего "Анжи"?

– Очень сложно прогнозировать... Все занимаются вопросом. Пытаемся найти дополнительные источники финансирования. Но конкретики нет. Спланировали сборы ,но как будет дальше.... По второй части сезона сейчас тоже ничего не могу сказать. В течение месяца, думаю, что-то прояснится. (Виталий Айрапетов)

В текущем сезоне Белоруков провел 8 матчей за "Анжи". 

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