Белоруков написал заявление об уходе из "Анжи"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов в интервью "СЭ" заявил, что защитник Дмитрий Белоруков написал заявление об уходе из клуба.
– Правда, что Дмитрий Белоруков изъявил желание покинуть клуб?
– Да, это так. Написал заявление в клуб.
– Кто еще?
– Только он.
– Когда может наступить ясность по поводу будущего "Анжи"?
– Очень сложно прогнозировать... Все занимаются вопросом. Пытаемся найти дополнительные источники финансирования. Но конкретики нет. Спланировали сборы ,но как будет дальше.... По второй части сезона сейчас тоже ничего не могу сказать. В течение месяца, думаю, что-то прояснится. (Виталий Айрапетов)
В текущем сезоне Белоруков провел 8 матчей за "Анжи".
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