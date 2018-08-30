12:15 | Футбол — РПЛ

"Балтика" подтвердила уход Торбинского


"Балтика" на официальном сайте объявила об уходе 34-летнего полузащитника Дмитрия Торбинского. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

По информации "СЭ", Торбинский продолжит карьеру в "Енисее"

Дмитрий Торбинский: "Ясность с "Енисеем" может наступить уже сегодня вечером"

В этом сезоне хавбек принял участие в 8 матчах ОЛИМП-Первенства ФНЛ, забив 1 мяч и получив 2 желтые карточки.

"Енисей" проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге. После пяти туров команда Дмитрия Аленичева занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. 

 

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Дополнительная информация

http://www.fc-baltika.ru/news/1168-kontrakt-rastorgnut

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