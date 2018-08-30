"Балтика" подтвердила уход Торбинского

"Балтика" на официальном сайте объявила об уходе 34-летнего полузащитника Дмитрия Торбинского. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
По информации "СЭ", Торбинский продолжит карьеру в "Енисее".
В этом сезоне хавбек принял участие в 8 матчах ОЛИМП-Первенства ФНЛ, забив 1 мяч и получив 2 желтые карточки.
"Енисей" проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге. После пяти туров команда Дмитрия Аленичева занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.
КОНТРАКТ РАСТОРГНУТ– ФК Балтика (@fcbaltika) 30 августа 2018 г.
Дмитрий Торбинский покидает "Балтику" https://t.co/3PGaIgkEav#БалтикаНавсегда pic.twitter.com/qT7BOlOm9U
Таблица переходов РПЛ //
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