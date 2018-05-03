"Авангард" и "Тосно" направили заявки для прохождения лицензирования

Председатель комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Александр Зорков сказал, что "Авангард" и "Тосно" направили в союз документы для прохождения лицензирования на сезон-2018/19 в связи с возможным участием в Лиге Европы.

– Оба клуба подали документы на участие в чемпионате России с возможным выступлением в Лиге Европы, – цитирует "Р-Спорт" Зоркова. – Комиссия их рассмотрит.

Напомним, финал Кубка России, в котором встретятся "Авангард" и "Тосно", состоится 9 мая в Волгограде. Победитель турнира гарантирует себе участие в групповом турнире Лиги Европы.