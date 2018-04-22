Артур Нигматуллин: "Было попроще, чем с "Зенитом" несколько недель назад"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин после гостевого матча 27-тура чемпионата России против "Тосно" (0:2) отметил, что гол, забитый его командой с пенальти, изменил картину.

- За счет чего "Амкару" удалось набрать три очка?

- Игра была не самая зрелищная. Играли два конкурента. Победить в ней должен был тот, кто выиграет подбор. Мы реализовали свои моменты. Что касается "Тосно", наверное, сказываются 120 минут игры сл "Спартаком", потому что в концовке соперника стали покидать силы.

- Есть мнение, что назначенный пенальти предопределил результат игры...

- Гол всегда меняет картину игры, но мы забили его в районе двадцатой минуты и впереди было еще 70. Конечно, это неплохое подспорье, но все вопросы относительно победителя отпали только после второго мяча.

- Пообщались с бывшими одноклубниками?

- Конечно, пообщался! Не только с игроками, но и со штабом команды. Поздравил с выходом в финал кубка – это большое достижение. Буйволов, Дугалич, Галиуллин – у меня тут много друзей играет.

- Играть было полегче, чем с "Зенитом" несколько недель назад?

- Конечно, полегче. "Зенит"-это гранд российского футбола. Однако бывает так, что труднее приходится и в таких играх, потому что встречаются два конкурента. (Артем РЯБОВОЛ)