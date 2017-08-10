Артур Григорьянц: "Потасовка Мамаева и Родолфу? КДК ждет официальных документов матча"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что комитет будет ждать официальных документов по матчу 5-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Краснодар" (2:3). Ранее появилась информация, что в подтрибунном помещении в перерыве встречи произошла стычка между полузащитником "быков" Павлом Мамаевым и защитником грозненцев Родолфу. По версии журналиста Адама Зубайраева, инцидент начался из-за того, что еще на поле россиянин назвал бразильца "обезьяной".

– КДК будет руководствоваться только записями в официальных документах матча. Рапорт делегата, инспектора, протокол матча судьи, – сказал Григорьянц.

– А сообщения в СМИ?

– Нет, ими мы руководствоваться не будем в данном случае. Они не подкреплены никакими доказательствами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар" //

Драка в Грозном. Что происходит. Видео