Артур Григорьянц: "Баннеры против Слуцкого? Ждем рапорта делегата"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц пока не готов сказать, будет ли комитет рассматривать баннеры против главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, вывешенные болельщиками армейцев на дерби с "Локомотивом" (0:1).
– Мы ждем рапорта делегата матча, завтра смогу ответить на ваш вопрос, – сказал Григорьянц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Леонид Слуцкий: "Чувствую ли негатив с трибун? Нет" //
Фанаты ЦСКА вывесили новый баннер с обращением к Слуцкому
merniloskut
Это что за игрушки такие? То смотрим, то рыбу вертим... Раз в прошлый раз рассматривали и санкции применяли, так извольте всё тоже самое удвоить, а то и утроить!
19:35