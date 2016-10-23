19:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Артур Григорьянц: "Баннеры против Слуцкого? Ждем рапорта делегата"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц пока не готов сказать, будет ли комитет рассматривать баннеры против главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, вывешенные болельщиками армейцев на дерби с "Локомотивом" (0:1).

– Мы ждем рапорта делегата матча, завтра смогу ответить на ваш вопрос, – сказал Григорьянц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Леонид Слуцкий: "Чувствую ли негатив с трибун? Нет" //
Фанаты ЦСКА вывесили новый баннер с обращением к Слуцкому

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Это что за игрушки такие? То смотрим, то рыбу вертим... Раз в прошлый раз рассматривали и санкции применяли, так извольте всё тоже самое удвоить, а то и утроить!

19:35

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