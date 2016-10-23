18:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Чувствую ли негатив с трибун? Нет"

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Локомотива" (0:1) в 11-м туре премьер-лиги подчеркнул, что не заметил изменений в отношении к нему со стороны болельщиков. Также он сообщил, что полузащитник Бибрас Натхо повредил в этом поединке голеностоп, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Игра без моментов и с одной и с другой стороны, – начал Слуцкий. – Команды ждали ошибки со стороны соперника. Пошли в атаку после этого, был хороший момент, но большего не удалось. Нам сложно создавать моменты, к тому же "Локомотив" оборонялся большими силами, у них было два опорника.

– Что с Натхо? И вернется ли Дзагоев?

– Смотрим на состояние Дзагоева, пока он не тренируется в общей группе. Пропустил очень много. У Натхо есть повреждение голеностопа.

– Чувствуете ли возросший негатив со стороны болельщиков?

– Да нет.

Фанаты ЦСКА вывесили новый баннер с обращением к Слуцкому

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КОММЕНТАРИИ (10)
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banzay69

ДА, НЕТ,НАВЕРНО... - вот что он хотел сказать, но респондент во время убрал микрофон..., а может и не вовремя...

19:57

kaduly

Космонавт наверное забыл предупредить что сегодня не ЛЧ

19:56

PELMEN GUBASTIY

Ну, реально, на ЭТОГО ПЕРЦА испражнятся можно БЕЗБОЯЗНЕННО, а он только утираться будет и говорить: "Негатив с трибун не чувствую...." !!!

19:35

Санта_Клаус

классный русский ответ: Чувствуете негатив? - Да нет. У Лени опять непруха

19:35

Shigorev

Не возможно смотреть на игру любимого клуба. Это позорище..... хотя я большой патриот. ЛВС походу не знает что делать, вот и городит что попало. Стадион построили а команда не играет.

19:35

zae1976

Леня мастер отсидеться в обороне ))) По другому он не умеет играть! Только теперь убегать вперед некому,палка не умеет бегать)

19:28

bond1951

хватит УХОДИ чуствуешь или не ччуствуешь

19:12

Helicopter

Рабочая атмосфера.

19:02

PELMEN GUBASTIY

Да... НЕТ... Так "ДА" или "НЕТ" ??????????????

19:01

футбол2018

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ: "ЧУВСТВУЮ ЛИ НЕГАТИВ С ТРИБУН? НЕТ"..........................А позитив?????Ощущаешь?

19:00

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