Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Локомотива" (0:1) в 11-м туре премьер-лиги подчеркнул, что не заметил изменений в отношении к нему со стороны болельщиков. Также он сообщил, что полузащитник Бибрас Натхо повредил в этом поединке голеностоп, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Игра без моментов и с одной и с другой стороны, – начал Слуцкий. – Команды ждали ошибки со стороны соперника. Пошли в атаку после этого, был хороший момент, но большего не удалось. Нам сложно создавать моменты, к тому же "Локомотив" оборонялся большими силами, у них было два опорника.
– Что с Натхо? И вернется ли Дзагоев?
– Смотрим на состояние Дзагоева, пока он не тренируется в общей группе. Пропустил очень много. У Натхо есть повреждение голеностопа.
– Чувствуете ли возросший негатив со стороны болельщиков?
– Да нет.
banzay69
ДА, НЕТ,НАВЕРНО... - вот что он хотел сказать, но респондент во время убрал микрофон..., а может и не вовремя...
19:57
kaduly
Космонавт наверное забыл предупредить что сегодня не ЛЧ
19:56
PELMEN GUBASTIY
Ну, реально, на ЭТОГО ПЕРЦА испражнятся можно БЕЗБОЯЗНЕННО, а он только утираться будет и говорить: "Негатив с трибун не чувствую...." !!!
19:35
Санта_Клаус
классный русский ответ: Чувствуете негатив? - Да нет. У Лени опять непруха
19:35
Shigorev
Не возможно смотреть на игру любимого клуба. Это позорище..... хотя я большой патриот. ЛВС походу не знает что делать, вот и городит что попало. Стадион построили а команда не играет.
19:35
zae1976
Леня мастер отсидеться в обороне ))) По другому он не умеет играть! Только теперь убегать вперед некому,палка не умеет бегать)
19:28
bond1951
хватит УХОДИ чуствуешь или не ччуствуешь
19:12
Helicopter
Рабочая атмосфера.
19:02
PELMEN GUBASTIY
Да... НЕТ... Так "ДА" или "НЕТ" ??????????????
19:01
футбол2018
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ: "ЧУВСТВУЮ ЛИ НЕГАТИВ С ТРИБУН? НЕТ"..........................А позитив?????Ощущаешь?
19:00