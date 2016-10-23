Леонид Слуцкий: "Чувствую ли негатив с трибун? Нет"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Локомотива" (0:1) в 11-м туре премьер-лиги подчеркнул, что не заметил изменений в отношении к нему со стороны болельщиков. Также он сообщил, что полузащитник Бибрас Натхо повредил в этом поединке голеностоп, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Игра без моментов и с одной и с другой стороны, – начал Слуцкий. – Команды ждали ошибки со стороны соперника. Пошли в атаку после этого, был хороший момент, но большего не удалось. Нам сложно создавать моменты, к тому же "Локомотив" оборонялся большими силами, у них было два опорника.

– Что с Натхо? И вернется ли Дзагоев?

– Смотрим на состояние Дзагоева, пока он не тренируется в общей группе. Пропустил очень много. У Натхо есть повреждение голеностопа.

– Чувствуете ли возросший негатив со стороны болельщиков?

– Да нет.

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