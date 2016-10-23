Фанаты ЦСКА вывесили новый баннер с обращением к Слуцкому

Болельщики ЦСКА во время матча 11-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" в Черкизове (0:1) снова вывесили баннер оскорбительного содержания в адрес главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого. На белом полотне – с очевидным призывом наставнику – были выведены буквы ЛСПНХ. Он появился на трибуне организованных поклонников армейцев за воротами после победного гола Майкона во втором тайме – и его быстро сняли.
Напомним, в ходе матча предыдущего тура – с "Уфой" (1:0) – на домашней арене чемпиона России на фанатской трибуне ЦСКА появился баннер-обращение к Слуцкому с перечеркнутым профилем тренера и призывом играть. Поскольку полотно не было согласовано, КДК РФС наложил на армейский клуб штраф в размере 25 тысяч рублей. При этом этот баннер также появился на трибунах в Черкизове.
#ЛокоЦСКА pic.twitter.com/QUPyw7trxL– Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) 23 октября 2016 г.
TooM
Все когда нить закончится, вот и в ЦСКА нет парня который может решить, нет Мусы, нет Думбия, нет Олича, нет Красича, нет Лава и тд, и так было всегда, всегда кто то но был, смотрю на Тошича, он просто играет в отдельный футбол от команды, Дзагоев травмирован, возможны потери очков без него, они и начались.
20:05
shms
Сколько лет вместе играют, а тактические ошибки одни и те же. Марио с Жорой подключаются в атаку, бросают свои зоны, их никто не страхует. Защитники очень плохо играют в отборе и на опережение, теряют игроков соперника, им не хватает скорости, цепляют руками, бьют по ногам и постоянно эти клоуны пытаются сделать искусственный офсайд, на котором их ловят. В позиционном нападении игра не налажена-сплошная импровизация в расчете на индивидуальные действия. Кто виноват? Гинер? Короткая скамейка? Зачем Страндберга брали? Чтоб на скамейке сидел? А Набабкин почему не играет? Не нужен-на продажу выставляйте. Траоре никакой? Чалов есть, Жамалетдинов из напов, Гордюшенко из полузащитников. Где молодых наигрывать, если не в матчах чемпионата? И правильно Слуцкого послали
20:04
Assorti
Трудные времена бывают у любого клуба. Интересно, а чего добиваются эти "болельщики"? Забывая при этом о чемпионствах, о серии из 12 выигранных подряд матчах с последующем чемпионством и т.д. Особенно сейчас, когда нет трансферных возможностей как у Зени или Спартака. Может как в Спартаке надо менять тренеров? С таким же результатом
20:02
Evgenyi3063
да какой-бы ни был Слуцкий тренер, ему пора оставить команду, и для него и для клубы было бы полезней получить новый виток в развитии. Удачи всем
20:00
Баск
При такой короткой скамейке. При отсутствии нападающего (Траоре это смешно). При том, что выпали основные созидатели. Надо просто молиться на Слуцкого. При другом тренере ЦСКА уже давно был бы в середине турнирной таблицы.
19:55
PELMEN GUBASTIY
ЛЁНЯ, вали в Городище... ТАМ десятки кошаков сидят на деревьях и ждут толстозадого СПАСАТЕЛЯ...
19:51
nekonohiki
Третье место - это просто отличный результат в нынешней ситуации, они на Леню молиться должны. И вообще болельщики у коней всегда имели отталкивающий вид, безмозглый табун лошадей.
19:46
Al Rains
Лучше перестать ходить на матчи...толку все равно нет ни от тренера ни от игроков ни от болельщиков на трибуНАХ
19:36
shms
Причем тут Гинер и трансферная политика? Наступает осень и ЦСКА в очередной раз никакой в чемпионате и Лиге чемпионов. Вспомните прошлые годы-такая же история. Функционально резко сдает команда. С Монако поиграли в нормальном темпе 40 минут и выдохлись. А потери есть у всех клубов.
19:35
armeecc
Это не истинные болельщики ЦСКА........ Это засланные казачки и правокаторы....... Хотят внести раздор и негатив в наши ряды....... Давайте быть благоразумными....И реалистами..,,, Ситуация конечно не самая благоприятная......... Леня старается и делает все возможное и невозможное........ И ребята стараются..... Давайте поддержим своих и не будем оскорблять ни кого.. А если есть у кого вопросы давайте общаться на цивилизованном языке.. И не уподобляться свиньям...Которые при неудачах выбрасывают свои шарфы и топчат их....
19:34
Andre_Saratov
Это пошлость.
19:22
bond1951
когда есть ЛАВ ДУМБИЯ И тд слуцкер герой а так он 0
19:21
vlad40
Считаю, что публикуя на сайте СЭ эти позорные для любого истинного болельщика баннеры, редакция совершает грубую ошибку, т.к. идёт на поводу у тех самых слабых на голову горе-болельщиков. что только что опозорили Россию во Франции. Умный, стратегически умеющий думать редактор, уверен, смог бы найти нужные слова, чтобы рассказать про эти баннеры и показать отношение как редакции, так и нормальных болельщиков к команде и её тренеру в очень тяжёлый период, обусловленный в большей мере объективными обстоятельствами, чем плохой работой тренера. Очень хочется надеяться, что сайт СЭ впредь (независимо от названия играющих команд) будет более требователен в своей работе, не опускаясь до уровня плохо скрытой матерной брани.
19:20
кузя23
engineer75 Человек 3-и чемпионата выиграл. Что еще нужно, Лигу чемпионов? _______________________________________________________________ До Лиги Чемпионов Гинер пока не дорос.
19:18
Uzulius
Лёне верим
19:18
PELMEN GUBASTIY
Может ТЕПЕРЬ до гиннерса ДОЙДЁТ, что когда несколько лет назад в ПРЯМОМ Т.В. показывали, как болелы коней практически НАХХХ посылали ЭТОГО ВЕЛИКОГО тренера, а тот только губёшками хлопал, и ГОУ ХОУМ ему пора....
19:16
engineer75
Человек 3-и чемпионата выиграл. Что еще нужно, Лигу чемпионов? А уж Гинера ругать, так вообще последнее дела. Короткая память у людей.
19:11
sakusda
Лёня Слуцкий первонах!
19:10
Александр Макаров
"При этом этот баннер также появился на трибунах в Черкизове". Шедевральная фраза! Ребята, кто у вас на сайте так художественно излагает? Пусть, пожалуйста, подписывается, очень любопытно.
19:03
кузя23
Слоня Не являюсь поклонником ни Слуцкого, ни ЦСКА, но при нынешнем составе и состоянии игроков на тренера нужно молиться. Скорее вопросы к Гинеру и трансферной политике. 18:55__________________Не являюсь поклонником ни Слуцкого,ни ЦСКА,но при нынешнем составе и состоянии мне кажется им нужен тренер. Почему весь вопрос тренера должен упираться в трансферы?Если ты тренер, то ты лепи из тех игроков которые есть. Если хозяин по каким-то причинам не может купить тебе того кого ты хочешь,то либо тренируй того кто есть,либо на выход.
19:02
zega
На каком-то только им понятном животном языке разговаривают.
19:02
Айртон
Дайте Лёне поработать!))
19:01
Lars Berger
О чем они? Они не понимают, что их клубу сейчас тяжело? Болельщики... Знаменитый Билл Шенкли как-то здорово сказал: "Если ты не поддерживаешь клуб при поражениях и ничьих, то нечего это делать в дни побед!".
18:56
Ралпачан Фляйшманъ
да нет, чемпионства тут ни при чем. народ психует от ежегодных серий, когда кажется ©, что Лёня не может (не хочет, не умеет) чего то изменить в целой серии матчей, проходящих по одному сценарию. к тому ж, семину слить - это реально надо было постараться даже с нынешним составом. это как Калуге проиграть, или Липецку.
18:55
Слоня
Не являюсь поклонником ни Слуцкого, ни ЦСКА, но при нынешнем составе и состоянии игроков на тренера нужно молиться. Скорее вопросы к Гинеру и трансферной политике.
18:55
aloveku
мдя...
18:50