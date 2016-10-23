Фанаты ЦСКА вывесили новый баннер с обращением к Слуцкому

Болельщики ЦСКА во время матча 11-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" в Черкизове (0:1) снова вывесили баннер оскорбительного содержания в адрес главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого. На белом полотне – с очевидным призывом наставнику – были выведены буквы ЛСПНХ. Он появился на трибуне организованных поклонников армейцев за воротами после победного гола Майкона во втором тайме – и его быстро сняли.

Напомним, в ходе матча предыдущего тура – с "Уфой" (1:0) – на домашней арене чемпиона России на фанатской трибуне ЦСКА появился баннер-обращение к Слуцкому с перечеркнутым профилем тренера и призывом играть. Поскольку полотно не было согласовано, КДК РФС наложил на армейский клуб штраф в размере 25 тысяч рублей. При этом этот баннер также появился на трибунах в Черкизове.